Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 439.102 0,23
BIST ANKARA 216.426 0,55
BIST ANTALYA 154.371 4,93
BIST BALIKESİR 135.409 0,93
BIST BURSA 269.
21.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|439.102
|0,23
|BIST ANKARA
|216.426
|0,55
|BIST ANTALYA
|154.371
|4,93
|BIST BALIKESİR
|135.409
|0,93
|BIST BURSA
|269.282
|1,18
|BIST DENIZLI
|243.871
|0,54
|BIST ISTANBUL
|125.484
|1,18
|BIST IZMIR
|257.002
|1,06
|BIST KAYSERI
|575.384
|1,57
|BIST KOCAELI
|239.284
|0,96
|BIST KONYA
|164.303
|5,76
|BIST TEKIRDAĞ
|802.172
|0,67
Kaynak: AA