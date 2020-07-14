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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 374.241 0,20
BIST ANKARA 211.358 0,41
BIST ANTALYA 140.298 0,53
BIST BALIKESİR 131.054 2,20
BIST BURSA 257.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
14.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 374.241 0,20
BIST ANKARA 211.358 0,41
BIST ANTALYA 140.298 0,53
BIST BALIKESİR 131.054 2,20
BIST BURSA 257.407 0,53
BIST DENIZLI 244.255 -1,19
BIST ISTANBUL 122.967 -0,45
BIST IZMIR 247.406 -0,04
BIST KAYSERI 562.305 -0,05
BIST KOCAELI 233.870 -0,49
BIST KONYA 121.718 0,85
BIST TEKIRDAĞ 758.856 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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