Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 359.527 4,07
BIST ANKARA 208.986 2,77
BIST ANTALYA 136.163 5,37
BIST BALIKESİR 127.131 4,05
BIST BURSA 254.
13.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|359.527
|4,07
|BIST ANKARA
|208.986
|2,77
|BIST ANTALYA
|136.163
|5,37
|BIST BALIKESİR
|127.131
|4,05
|BIST BURSA
|254.154
|4,20
|BIST DENIZLI
|246.056
|1,78
|BIST ISTANBUL
|122.862
|2,19
|BIST IZMIR
|244.998
|2,81
|BIST KAYSERI
|555.065
|3,93
|BIST KOCAELI
|233.117
|2,41
|BIST KONYA
|120.332
|4,39
|BIST TEKIRDAĞ
|754.533
|2,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA