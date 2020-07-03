Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 363.126 0,07
BIST ANKARA 205.296 0,74
BIST ANTALYA 128.258 2,99
BIST BALIKESİR 132.499 0,45
BIST BURSA 247.
03.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|363.126
|0,07
|BIST ANKARA
|205.296
|0,74
|BIST ANTALYA
|128.258
|2,99
|BIST BALIKESİR
|132.499
|0,45
|BIST BURSA
|247.850
|2,41
|BIST DENIZLI
|256.796
|0,37
|BIST ISTANBUL
|122.011
|-0,11
|BIST IZMIR
|244.521
|0,28
|BIST KAYSERI
|553.222
|1,30
|BIST KOCAELI
|229.764
|-0,06
|BIST KONYA
|111.270
|1,65
|BIST TEKIRDAĞ
|771.979
|1,50
Kaynak: AA