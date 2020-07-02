Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 357.204 2,22
BIST ANKARA 203.907 1,32
BIST ANTALYA 124.544 4,93
BIST BALIKESİR 131.978 2,17
BIST BURSA 241.
02.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|357.204
|2,22
|BIST ANKARA
|203.907
|1,32
|BIST ANTALYA
|124.544
|4,93
|BIST BALIKESİR
|131.978
|2,17
|BIST BURSA
|241.666
|2,61
|BIST DENIZLI
|258.720
|3,38
|BIST ISTANBUL
|122.065
|1,24
|BIST IZMIR
|242.514
|1,41
|BIST KAYSERI
|548.698
|1,56
|BIST KOCAELI
|229.025
|1,46
|BIST KONYA
|109.567
|3,07
|BIST TEKIRDAĞ
|747.155
|2,43
Kaynak: AA