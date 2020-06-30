Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.550 0,46
BIST ANKARA 199.550 1,47
BIST ANTALYA 116.799 2,25
BIST BALIKESİR 129.016 1,55
BIST BURSA 231.
30.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|344.550
|0,46
|BIST ANKARA
|199.550
|1,47
|BIST ANTALYA
|116.799
|2,25
|BIST BALIKESİR
|129.016
|1,55
|BIST BURSA
|231.484
|1,16
|BIST DENIZLI
|257.688
|0,48
|BIST ISTANBUL
|121.322
|0,70
|BIST IZMIR
|240.494
|1,24
|BIST KAYSERI
|532.635
|2,95
|BIST KOCAELI
|229.563
|0,31
|BIST KONYA
|105.422
|1,78
|BIST TEKIRDAĞ
|739.650
|1,90
Kaynak: AA