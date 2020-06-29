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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 342.592 0,10
BIST ANKARA 195.745 0,63
BIST ANTALYA 114.647 3,43
BIST BALIKESİR 126.514 2,37
BIST BURSA 230.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
29.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:21

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 342.592 0,10
BIST ANKARA 195.745 0,63
BIST ANTALYA 114.647 3,43
BIST BALIKESİR 126.514 2,37
BIST BURSA 230.503 2,05
BIST DENIZLI 259.528 -1,07
BIST ISTANBUL 120.172 0,68
BIST IZMIR 237.752 1,16
BIST KAYSERI 516.758 -0,85
BIST KOCAELI 228.824 0,69
BIST KONYA 103.453 0,74
BIST TEKIRDAĞ 727.577 0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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