Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.563 0,15
BIST ANKARA 195.421 1,01
BIST ANTALYA 111.694 0,52
BIST BALIKESİR 124.444 0,91
BIST BURSA 225.
26.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|344.563
|0,15
|BIST ANKARA
|195.421
|1,01
|BIST ANTALYA
|111.694
|0,52
|BIST BALIKESİR
|124.444
|0,91
|BIST BURSA
|225.550
|1,78
|BIST DENIZLI
|261.795
|-1,43
|BIST ISTANBUL
|119.801
|0,90
|BIST IZMIR
|236.405
|0,92
|BIST KAYSERI
|521.906
|1,51
|BIST KOCAELI
|227.385
|1,87
|BIST KONYA
|103.287
|1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|730.541
|0,95
Kaynak: AA