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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.563 0,15
BIST ANKARA 195.421 1,01
BIST ANTALYA 111.694 0,52
BIST BALIKESİR 124.444 0,91
BIST BURSA 225.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
26.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:30

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.563 0,15
BIST ANKARA 195.421 1,01
BIST ANTALYA 111.694 0,52
BIST BALIKESİR 124.444 0,91
BIST BURSA 225.550 1,78
BIST DENIZLI 261.795 -1,43
BIST ISTANBUL 119.801 0,90
BIST IZMIR 236.405 0,92
BIST KAYSERI 521.906 1,51
BIST KOCAELI 227.385 1,87
BIST KONYA 103.287 1,32
BIST TEKIRDAĞ 730.541 0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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