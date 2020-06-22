Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 345.710 0,34
BIST ANKARA 196.283 0,63
BIST ANTALYA 108.410 0,08
BIST BALIKESİR 124.264 1,32
BIST BURSA 212.
22.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|345.710
|0,34
|BIST ANKARA
|196.283
|0,63
|BIST ANTALYA
|108.410
|0,08
|BIST BALIKESİR
|124.264
|1,32
|BIST BURSA
|212.390
|1,06
|BIST DENIZLI
|257.609
|7,12
|BIST ISTANBUL
|119.686
|0,77
|BIST IZMIR
|235.995
|1,09
|BIST KAYSERI
|493.906
|2,40
|BIST KOCAELI
|226.768
|1,68
|BIST KONYA
|102.272
|0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|736.246
|1,42
Kaynak: AA