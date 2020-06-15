Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 339.498 3,64
BIST ANKARA 191.113 0,68
BIST ANTALYA 112.261 -1,31
BIST BALIKESİR 126.046 0,65
BIST BURSA 203.
15.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:13
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|339.498
|3,64
|BIST ANKARA
|191.113
|0,68
|BIST ANTALYA
|112.261
|-1,31
|BIST BALIKESİR
|126.046
|0,65
|BIST BURSA
|203.902
|0,14
|BIST DENIZLI
|279.340
|2,16
|BIST ISTANBUL
|113.457
|-0,02
|BIST IZMIR
|227.927
|1,04
|BIST KAYSERI
|472.935
|-0,04
|BIST KOCAELI
|220.031
|-0,55
|BIST KONYA
|104.223
|0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|700.683
|1,53
Kaynak: AA