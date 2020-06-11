Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 333.811 1,43
BIST ANKARA 190.610 0,40
BIST ANTALYA 114.336 2,52
BIST BALIKESİR 124.768 1,36
BIST BURSA 204.
11.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|333.811
|1,43
|BIST ANKARA
|190.610
|0,40
|BIST ANTALYA
|114.336
|2,52
|BIST BALIKESİR
|124.768
|1,36
|BIST BURSA
|204.214
|-0,06
|BIST DENIZLI
|276.976
|1,42
|BIST ISTANBUL
|112.992
|0,00
|BIST IZMIR
|225.779
|1,47
|BIST KAYSERI
|475.945
|-0,47
|BIST KOCAELI
|219.368
|0,52
|BIST KONYA
|102.232
|0,78
|BIST TEKIRDAĞ
|691.871
|1,74
Kaynak: AA