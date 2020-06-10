Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 331.116 3,12
BIST ANKARA 190.588 1,29
BIST ANTALYA 111.343 4,78
BIST BALIKESİR 122.837 1,54
BIST BURSA 205.
10.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|331.116
|3,12
|BIST ANKARA
|190.588
|1,29
|BIST ANTALYA
|111.343
|4,78
|BIST BALIKESİR
|122.837
|1,54
|BIST BURSA
|205.526
|1,40
|BIST DENIZLI
|273.454
|6,78
|BIST ISTANBUL
|113.143
|0,53
|BIST IZMIR
|222.103
|1,18
|BIST KAYSERI
|478.079
|0,37
|BIST KOCAELI
|218.734
|0,64
|BIST KONYA
|102.456
|2,45
|BIST TEKIRDAĞ
|687.209
|1,34
Kaynak: AA