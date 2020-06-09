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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 320.126 0,48
BIST ANKARA 187.820 -0,15
BIST ANTALYA 106.622 -2,19
BIST BALIKESİR 120.843 -0,28
BIST BURSA 201.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
09.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:27

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 320.126 0,48
BIST ANKARA 187.820 -0,15
BIST ANTALYA 106.622 -2,19
BIST BALIKESİR 120.843 -0,28
BIST BURSA 201.009 -0,95
BIST DENIZLI 256.264 6,39
BIST ISTANBUL 112.494 -0,72
BIST IZMIR 218.978 0,12
BIST KAYSERI 473.787 -1,57
BIST KOCAELI 217.779 -0,31
BIST KONYA 99.814 0,30
BIST TEKIRDAĞ 672.454 -1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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