Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 324.932 0,55
BIST ANKARA 190.420 0,67
BIST ANTALYA 110.378 4,61
BIST BALIKESİR 122.859 1,50
BIST BURSA 204.
08.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:19
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|324.932
|0,55
|BIST ANKARA
|190.420
|0,67
|BIST ANTALYA
|110.378
|4,61
|BIST BALIKESİR
|122.859
|1,50
|BIST BURSA
|204.965
|0,53
|BIST DENIZLI
|241.904
|6,31
|BIST ISTANBUL
|114.176
|0,66
|BIST IZMIR
|220.491
|0,36
|BIST KAYSERI
|486.907
|1,21
|BIST KOCAELI
|220.862
|1,36
|BIST KONYA
|101.528
|1,14
|BIST TEKIRDAĞ
|695.070
|0,71
Kaynak: AA