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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 323.402 -0,30
BIST ANKARA 189.105 0,48
BIST ANTALYA 105.447 2,01
BIST BALIKESİR 119.629 -0,76
BIST BURSA 203.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
05.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:15

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 323.402 -0,30
BIST ANKARA 189.105 0,48
BIST ANTALYA 105.447 2,01
BIST BALIKESİR 119.629 -0,76
BIST BURSA 203.177 -0,07
BIST DENIZLI 228.204 5,78
BIST ISTANBUL 113.116 0,63
BIST IZMIR 220.220 -0,57
BIST KAYSERI 480.595 0,41
BIST KOCAELI 217.047 1,44
BIST KONYA 100.012 -1,56
BIST TEKIRDAĞ 695.186 -0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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