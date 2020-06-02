Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 329.726 1,11
BIST ANKARA 190.354 0,86
BIST ANTALYA 100.098 -1,21
BIST BALIKESİR 121.789 -1,92
BIST BURSA 197.
02.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|329.726
|1,11
|BIST ANKARA
|190.354
|0,86
|BIST ANTALYA
|100.098
|-1,21
|BIST BALIKESİR
|121.789
|-1,92
|BIST BURSA
|197.147
|0,48
|BIST DENIZLI
|205.874
|1,84
|BIST ISTANBUL
|110.536
|0,32
|BIST IZMIR
|215.484
|0,08
|BIST KAYSERI
|480.469
|-0,05
|BIST KOCAELI
|215.848
|0,29
|BIST KONYA
|97.799
|0,02
|BIST TEKIRDAĞ
|689.364
|-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA