Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 329.726 1,64
BIST ANKARA 187.199 1,64
BIST ANTALYA 99.856 0,88
BIST BALIKESİR 124.149 -0,90
BIST BURSA 196.
01.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:27
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|329.726
|1,64
|BIST ANKARA
|187.199
|1,64
|BIST ANTALYA
|99.856
|0,88
|BIST BALIKESİR
|124.149
|-0,90
|BIST BURSA
|196.610
|1,83
|BIST DENIZLI
|202.256
|5,35
|BIST ISTANBUL
|110.104
|1,31
|BIST IZMIR
|214.750
|1,64
|BIST KAYSERI
|477.356
|0,83
|BIST KOCAELI
|213.470
|1,98
|BIST KONYA
|98.061
|0,25
|BIST TEKIRDAĞ
|691.501
|-1,09
Kaynak: AA