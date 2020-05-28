Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 315.538 -1,85
BIST ANKARA 185.082 0,09
BIST ANTALYA 98.668 -2,46
BIST BALIKESİR 127.180 0,17
BIST BURSA 193.
28.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:17
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|315.538
|-1,85
|BIST ANKARA
|185.082
|0,09
|BIST ANTALYA
|98.668
|-2,46
|BIST BALIKESİR
|127.180
|0,17
|BIST BURSA
|193.864
|0,19
|BIST DENIZLI
|187.254
|2,41
|BIST ISTANBUL
|108.931
|-0,02
|BIST IZMIR
|212.663
|-0,73
|BIST KAYSERI
|473.446
|-1,09
|BIST KOCAELI
|212.399
|0,90
|BIST KONYA
|94.987
|0,87
|BIST TEKIRDAĞ
|678.760
|-2,19
Kaynak: AA