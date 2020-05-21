Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 324.838 0,16
BIST ANKARA 184.733 0,48
BIST ANTALYA 100.541 0,22
BIST BALIKESİR 125.519 0,45
BIST BURSA 187.
21.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|324.838
|0,16
|BIST ANKARA
|184.733
|0,48
|BIST ANTALYA
|100.541
|0,22
|BIST BALIKESİR
|125.519
|0,45
|BIST BURSA
|187.987
|0,84
|BIST DENIZLI
|183.783
|1,76
|BIST ISTANBUL
|106.047
|1,30
|BIST IZMIR
|212.450
|0,25
|BIST KAYSERI
|478.520
|-0,37
|BIST KOCAELI
|204.356
|-1,25
|BIST KONYA
|95.319
|0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|675.194
|-1,08
Kaynak: AA