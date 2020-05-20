Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 320.908 1,31
BIST ANKARA 183.823 0,68
BIST ANTALYA 99.141 0,01
BIST BALIKESİR 125.012 0,17
BIST BURSA 186.
20.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|320.908
|1,31
|BIST ANKARA
|183.823
|0,68
|BIST ANTALYA
|99.141
|0,01
|BIST BALIKESİR
|125.012
|0,17
|BIST BURSA
|186.902
|0,57
|BIST DENIZLI
|172.892
|0,83
|BIST ISTANBUL
|104.883
|0,82
|BIST IZMIR
|212.423
|0,08
|BIST KAYSERI
|470.168
|1,52
|BIST KOCAELI
|207.031
|1,26
|BIST KONYA
|94.304
|0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|687.004
|0,35
Kaynak: AA