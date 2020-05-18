Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 327.924 7,03
BIST ANKARA 183.996 1,73
BIST ANTALYA 98.951 4,77
BIST BALIKESİR 124.942 2,33
BIST BURSA 185.
18.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|327.924
|7,03
|BIST ANKARA
|183.996
|1,73
|BIST ANTALYA
|98.951
|4,77
|BIST BALIKESİR
|124.942
|2,33
|BIST BURSA
|185.780
|2,56
|BIST DENIZLI
|174.118
|2,12
|BIST ISTANBUL
|103.500
|1,77
|BIST IZMIR
|215.018
|1,51
|BIST KAYSERI
|459.243
|1,97
|BIST KOCAELI
|204.191
|0,26
|BIST KONYA
|94.199
|2,44
|BIST TEKIRDAĞ
|694.711
|-2,19
Kaynak: AA