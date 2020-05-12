Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 282.744 0,19
BIST ANKARA 172.169 2,01
BIST ANTALYA 94.640 2,96
BIST BALIKESİR 115.611 0,85
BIST BURSA 175.
12.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|282.744
|0,19
|BIST ANKARA
|172.169
|2,01
|BIST ANTALYA
|94.640
|2,96
|BIST BALIKESİR
|115.611
|0,85
|BIST BURSA
|175.706
|0,58
|BIST DENIZLI
|164.981
|2,77
|BIST ISTANBUL
|101.506
|1,14
|BIST IZMIR
|207.859
|0,27
|BIST KAYSERI
|436.332
|1,57
|BIST KOCAELI
|206.583
|1,34
|BIST KONYA
|91.016
|0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|655.807
|7,54
Kaynak: AA