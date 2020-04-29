Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 277.610 1,54
BIST ANKARA 174.944 0,74
BIST ANTALYA 90.023 0,08
BIST BALIKESİR 121.641 1,55
BIST BURSA 187.
29.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|277.610
|1,54
|BIST ANKARA
|174.944
|0,74
|BIST ANTALYA
|90.023
|0,08
|BIST BALIKESİR
|121.641
|1,55
|BIST BURSA
|187.240
|2,02
|BIST DENIZLI
|164.908
|0,93
|BIST ISTANBUL
|102.461
|0,40
|BIST IZMIR
|208.395
|1,41
|BIST KAYSERI
|431.553
|0,54
|BIST KOCAELI
|207.062
|1,95
|BIST KONYA
|88.599
|1,55
|BIST TEKIRDAĞ
|709.702
|7,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA