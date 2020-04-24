Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 274.570 2,50
BIST ANKARA 169.951 1,04
BIST ANTALYA 81.606 0,07
BIST BALIKESİR 108.557 2,51
BIST BURSA 177.
24.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|274.570
|2,50
|BIST ANKARA
|169.951
|1,04
|BIST ANTALYA
|81.606
|0,07
|BIST BALIKESİR
|108.557
|2,51
|BIST BURSA
|177.047
|1,76
|BIST DENIZLI
|157.686
|3,43
|BIST ISTANBUL
|100.119
|0,48
|BIST IZMIR
|201.735
|2,18
|BIST KAYSERI
|412.972
|3,05
|BIST KOCAELI
|200.532
|0,83
|BIST KONYA
|82.287
|2,89
|BIST TEKIRDAĞ
|562.166
|8,93
Kaynak: AA