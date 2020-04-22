Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 262.015 0,42
BIST ANKARA 168.140 2,15
BIST ANTALYA 82.949 3,10
BIST BALIKESİR 105.325 1,48
BIST BURSA 174.
22.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|262.015
|0,42
|BIST ANKARA
|168.140
|2,15
|BIST ANTALYA
|82.949
|3,10
|BIST BALIKESİR
|105.325
|1,48
|BIST BURSA
|174.663
|1,56
|BIST DENIZLI
|153.583
|3,37
|BIST ISTANBUL
|99.805
|1,23
|BIST IZMIR
|197.707
|1,24
|BIST KAYSERI
|402.872
|0,44
|BIST KOCAELI
|199.281
|2,10
|BIST KONYA
|79.631
|1,19
|BIST TEKIRDAĞ
|509.059
|6,03
Kaynak: AA