Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 264.137 0,97
BIST ANKARA 166.955 1,04
BIST ANTALYA 82.424 2,24
BIST BALIKESİR 101.733 1,04
BIST BURSA 173.
20.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.137
|0,97
|BIST ANKARA
|166.955
|1,04
|BIST ANTALYA
|82.424
|2,24
|BIST BALIKESİR
|101.733
|1,04
|BIST BURSA
|173.194
|2,22
|BIST DENIZLI
|146.786
|2,72
|BIST ISTANBUL
|99.438
|0,46
|BIST IZMIR
|194.572
|0,66
|BIST KAYSERI
|384.156
|2,07
|BIST KOCAELI
|195.449
|0,58
|BIST KONYA
|80.176
|-0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|451.819
|0,35
Kaynak: AA