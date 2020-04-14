Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 262.844 0,63
BIST ANKARA 161.955 2,70
BIST ANTALYA 84.592 1,37
BIST BALIKESİR 100.662 2,97
BIST BURSA 165.
14.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|262.844
|0,63
|BIST ANKARA
|161.955
|2,70
|BIST ANTALYA
|84.592
|1,37
|BIST BALIKESİR
|100.662
|2,97
|BIST BURSA
|165.998
|3,23
|BIST DENIZLI
|133.204
|1,67
|BIST ISTANBUL
|100.296
|1,99
|BIST IZMIR
|192.912
|2,59
|BIST KAYSERI
|385.457
|1,90
|BIST KOCAELI
|197.075
|1,14
|BIST KONYA
|77.051
|2,32
|BIST TEKIRDAĞ
|431.547
|1,76
Kaynak: AA