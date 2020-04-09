Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 264.813 0,24
BIST ANKARA 158.103 1,71
BIST ANTALYA 79.443 2,48
BIST BALIKESİR 91.123 2,19
BIST BURSA 157.
09.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.813
|0,24
|BIST ANKARA
|158.103
|1,71
|BIST ANTALYA
|79.443
|2,48
|BIST BALIKESİR
|91.123
|2,19
|BIST BURSA
|157.324
|1,10
|BIST DENIZLI
|127.887
|1,59
|BIST ISTANBUL
|95.629
|1,57
|BIST IZMIR
|184.684
|1,43
|BIST KAYSERI
|376.817
|1,03
|BIST KOCAELI
|200.845
|2,44
|BIST KONYA
|73.826
|1,00
|BIST TEKIRDAĞ
|418.551
|4,55
Kaynak: AA