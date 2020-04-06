Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 262.614 6,54
BIST ANKARA 147.182 2,26
BIST ANTALYA 73.997 7,12
BIST BALIKESİR 87.736 2,32
BIST BURSA 152.
06.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|262.614
|6,54
|BIST ANKARA
|147.182
|2,26
|BIST ANTALYA
|73.997
|7,12
|BIST BALIKESİR
|87.736
|2,32
|BIST BURSA
|152.777
|5,84
|BIST DENIZLI
|122.446
|4,21
|BIST ISTANBUL
|91.333
|2,28
|BIST IZMIR
|177.900
|2,91
|BIST KAYSERI
|362.848
|3,40
|BIST KOCAELI
|186.171
|1,55
|BIST KONYA
|68.376
|2,91
|BIST TEKIRDAĞ
|407.085
|2,10
Kaynak: AA