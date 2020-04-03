Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 233.072 1,15
BIST ANKARA 144.505 0,81
BIST ANTALYA 69.062 2,92
BIST BALIKESİR 85.615 -0,45
BIST BURSA 142.
03.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|233.072
|1,15
|BIST ANKARA
|144.505
|0,81
|BIST ANTALYA
|69.062
|2,92
|BIST BALIKESİR
|85.615
|-0,45
|BIST BURSA
|142.349
|0,82
|BIST DENIZLI
|117.669
|0,19
|BIST ISTANBUL
|89.520
|0,33
|BIST IZMIR
|172.099
|-0,69
|BIST KAYSERI
|352.516
|-0,48
|BIST KOCAELI
|183.175
|1,81
|BIST KONYA
|66.351
|-0,05
|BIST TEKIRDAĞ
|401.320
|-1,48
Kaynak: AA