Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 221.974 5,65
BIST ANKARA 145.205 -1,93
BIST ANTALYA 58.906 -0,69
BIST BALIKESİR 79.789 0,23
BIST BURSA 138.
27.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|221.974
|5,65
|BIST ANKARA
|145.205
|-1,93
|BIST ANTALYA
|58.906
|-0,69
|BIST BALIKESİR
|79.789
|0,23
|BIST BURSA
|138.076
|-1,99
|BIST DENIZLI
|108.084
|0,48
|BIST ISTANBUL
|90.973
|-1,48
|BIST IZMIR
|166.137
|-1,87
|BIST KAYSERI
|328.299
|-1,19
|BIST KOCAELI
|170.513
|-1,60
|BIST KONYA
|62.504
|-0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|458.423
|0,93
Kaynak: AA