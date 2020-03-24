Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 184.094 7,18
BIST ANKARA 137.331 5,88
BIST ANTALYA 54.178 3,63
BIST BALIKESİR 75.010 5,30
BIST BURSA 137.
24.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.094
|7,18
|BIST ANKARA
|137.331
|5,88
|BIST ANTALYA
|54.178
|3,63
|BIST BALIKESİR
|75.010
|5,30
|BIST BURSA
|137.549
|6,12
|BIST DENIZLI
|93.150
|5,69
|BIST ISTANBUL
|86.999
|3,99
|BIST IZMIR
|157.296
|5,28
|BIST KAYSERI
|312.480
|4,61
|BIST KOCAELI
|160.709
|5,16
|BIST KONYA
|55.800
|8,29
|BIST TEKIRDAĞ
|385.545
|8,86
Kaynak: AA