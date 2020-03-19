Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 179.502 -0,44
BIST ANKARA 126.857 -0,59
BIST ANTALYA 53.715 -4,37
BIST BALIKESİR 67.535 -1,84
BIST BURSA 130.
19.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.502
|-0,44
|BIST ANKARA
|126.857
|-0,59
|BIST ANTALYA
|53.715
|-4,37
|BIST BALIKESİR
|67.535
|-1,84
|BIST BURSA
|130.196
|-2,65
|BIST DENIZLI
|92.121
|0,51
|BIST ISTANBUL
|83.064
|-0,10
|BIST IZMIR
|143.447
|-0,06
|BIST KAYSERI
|299.999
|-0,93
|BIST KOCAELI
|148.031
|-3,19
|BIST KONYA
|51.006
|-1,67
|BIST TEKIRDAĞ
|297.692
|1,11
Kaynak: AA