Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 179.872 1,24
BIST ANKARA 128.298 -0,69
BIST ANTALYA 56.445 -2,82
BIST BALIKESİR 68.846 -0,78
BIST BURSA 133.
18.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.872
|1,24
|BIST ANKARA
|128.298
|-0,69
|BIST ANTALYA
|56.445
|-2,82
|BIST BALIKESİR
|68.846
|-0,78
|BIST BURSA
|133.260
|-3,07
|BIST DENIZLI
|92.671
|-0,37
|BIST ISTANBUL
|83.534
|-1,49
|BIST IZMIR
|143.720
|-1,68
|BIST KAYSERI
|300.757
|-1,82
|BIST KOCAELI
|157.065
|-2,26
|BIST KONYA
|51.552
|-0,89
|BIST TEKIRDAĞ
|295.810
|-4,11
Kaynak: AA