Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 206.350 2,27
BIST ANKARA 146.055 3,14
BIST ANTALYA 67.362 2,47
BIST BALIKESİR 72.667 1,85
BIST BURSA 161.
13.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|206.350
|2,27
|BIST ANKARA
|146.055
|3,14
|BIST ANTALYA
|67.362
|2,47
|BIST BALIKESİR
|72.667
|1,85
|BIST BURSA
|161.612
|0,20
|BIST DENIZLI
|105.919
|3,13
|BIST ISTANBUL
|93.070
|2,62
|BIST IZMIR
|164.800
|1,45
|BIST KAYSERI
|337.082
|0,87
|BIST KOCAELI
|187.928
|0,45
|BIST KONYA
|59.542
|1,60
|BIST TEKIRDAĞ
|373.792
|-7,01
Kaynak: AA