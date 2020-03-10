Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 250.690 2,39
BIST ANKARA 168.649 3,19
BIST ANTALYA 91.538 3,73
BIST BALIKESİR 89.542 3,26
BIST BURSA 190.
10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|250.690
|2,39
|BIST ANKARA
|168.649
|3,19
|BIST ANTALYA
|91.538
|3,73
|BIST BALIKESİR
|89.542
|3,26
|BIST BURSA
|190.931
|4,94
|BIST DENIZLI
|144.622
|4,34
|BIST ISTANBUL
|106.660
|2,76
|BIST IZMIR
|194.136
|2,29
|BIST KAYSERI
|422.627
|3,40
|BIST KOCAELI
|216.607
|2,68
|BIST KONYA
|80.289
|3,47
|BIST TEKIRDAĞ
|415.245
|3,90
Kaynak: AA