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Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 253.827 -4,13
BIST ANKARA 168.174 -5,25
BIST ANTALYA 93.232 -5,34
BIST BALIKESİR 91.667 -4,45
BIST BURSA 189.

09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 253.827 -4,13
BIST ANKARA 168.174 -5,25
BIST ANTALYA 93.232 -5,34
BIST BALIKESİR 91.667 -4,45
BIST BURSA 189.143 -4,48
BIST DENIZLI 148.599 -3,97
BIST ISTANBUL 105.873 -3,85
BIST IZMIR 195.867 -3,14
BIST KAYSERI 425.731 -3,98
BIST KOCAELI 212.119 -2,65
BIST KONYA 81.809 -4,86
BIST TEKIRDAĞ 434.521 1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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