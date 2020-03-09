Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 253.827 -4,13
BIST ANKARA 168.174 -5,25
BIST ANTALYA 93.232 -5,34
BIST BALIKESİR 91.667 -4,45
BIST BURSA 189.
09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|253.827
|-4,13
|BIST ANKARA
|168.174
|-5,25
|BIST ANTALYA
|93.232
|-5,34
|BIST BALIKESİR
|91.667
|-4,45
|BIST BURSA
|189.143
|-4,48
|BIST DENIZLI
|148.599
|-3,97
|BIST ISTANBUL
|105.873
|-3,85
|BIST IZMIR
|195.867
|-3,14
|BIST KAYSERI
|425.731
|-3,98
|BIST KOCAELI
|212.119
|-2,65
|BIST KONYA
|81.809
|-4,86
|BIST TEKIRDAĞ
|434.521
|1,94
Kaynak: AA