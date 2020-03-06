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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 264.677 -3,32
BIST ANKARA 175.484 -1,93
BIST ANTALYA 98.824 -2,29
BIST BALIKESİR 95.028 -3,70
BIST BURSA 198.

06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 264.677 -3,32
BIST ANKARA 175.484 -1,93
BIST ANTALYA 98.824 -2,29
BIST BALIKESİR 95.028 -3,70
BIST BURSA 198.205 -3,23
BIST DENIZLI 155.502 -2,62
BIST ISTANBUL 109.699 -2,97
BIST IZMIR 201.617 -1,66
BIST KAYSERI 436.651 -3,27
BIST KOCAELI 217.454 -3,16
BIST KONYA 84.964 -4,63
BIST TEKIRDAĞ 415.760 -2,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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