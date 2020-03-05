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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 275.196 1,08
BIST ANKARA 178.577 1,37
BIST ANTALYA 99.971 0,37
BIST BALIKESİR 99.716 0,54
BIST BURSA 207.

05.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:14
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 275.196 1,08
BIST ANKARA 178.577 1,37
BIST ANTALYA 99.971 0,37
BIST BALIKESİR 99.716 0,54
BIST BURSA 207.003 0,56
BIST DENIZLI 161.670 0,91
BIST ISTANBUL 114.687 1,98
BIST IZMIR 205.992 0,50
BIST KAYSERI 455.562 0,30
BIST KOCAELI 225.229 -0,26
BIST KONYA 88.980 0,25
BIST TEKIRDAĞ 428.320 0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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