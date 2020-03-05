Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 275.196 1,08
BIST ANKARA 178.577 1,37
BIST ANTALYA 99.971 0,37
BIST BALIKESİR 99.716 0,54
BIST BURSA 207.
05.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:14
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|275.196
|1,08
|BIST ANKARA
|178.577
|1,37
|BIST ANTALYA
|99.971
|0,37
|BIST BALIKESİR
|99.716
|0,54
|BIST BURSA
|207.003
|0,56
|BIST DENIZLI
|161.670
|0,91
|BIST ISTANBUL
|114.687
|1,98
|BIST IZMIR
|205.992
|0,50
|BIST KAYSERI
|455.562
|0,30
|BIST KOCAELI
|225.229
|-0,26
|BIST KONYA
|88.980
|0,25
|BIST TEKIRDAĞ
|428.320
|0,34
Kaynak: AA