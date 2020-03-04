Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 278.679 -0,24
BIST ANKARA 181.541 0,44
BIST ANTALYA 102.907 1,00
BIST BALIKESİR 101.760 0,61
BIST BURSA 208.
04.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|278.679
|-0,24
|BIST ANKARA
|181.541
|0,44
|BIST ANTALYA
|102.907
|1,00
|BIST BALIKESİR
|101.760
|0,61
|BIST BURSA
|208.705
|-0,07
|BIST DENIZLI
|165.855
|2,02
|BIST ISTANBUL
|113.932
|0,82
|BIST IZMIR
|208.958
|-0,08
|BIST KAYSERI
|462.290
|-0,21
|BIST KOCAELI
|228.689
|-0,61
|BIST KONYA
|90.796
|-0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|433.260
|-0,55
Kaynak: AA