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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 278.679 -0,24
BIST ANKARA 181.541 0,44
BIST ANTALYA 102.907 1,00
BIST BALIKESİR 101.760 0,61
BIST BURSA 208.

04.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:42
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 278.679 -0,24
BIST ANKARA 181.541 0,44
BIST ANTALYA 102.907 1,00
BIST BALIKESİR 101.760 0,61
BIST BURSA 208.705 -0,07
BIST DENIZLI 165.855 2,02
BIST ISTANBUL 113.932 0,82
BIST IZMIR 208.958 -0,08
BIST KAYSERI 462.290 -0,21
BIST KOCAELI 228.689 -0,61
BIST KONYA 90.796 -0,83
BIST TEKIRDAĞ 433.260 -0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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