Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 275.203 1,49
BIST ANKARA 175.223 3,09
BIST ANTALYA 101.965 2,70
BIST BALIKESİR 101.385 2,39
BIST BURSA 205.

03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 275.203 1,49
BIST ANKARA 175.223 3,09
BIST ANTALYA 101.965 2,70
BIST BALIKESİR 101.385 2,39
BIST BURSA 205.633 1,47
BIST DENIZLI 163.828 -0,37
BIST ISTANBUL 112.404 2,47
BIST IZMIR 207.967 2,01
BIST KAYSERI 461.278 1,60
BIST KOCAELI 231.161 1,35
BIST KONYA 90.295 3,20
BIST TEKIRDAĞ 436.139 2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler