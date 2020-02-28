28.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:26

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.103 -4,71 BIST ANKARA 168.722 -2,97 BIST ANTALYA 95.499 -7,17 BIST BALIKESİR 98.864 -7,07 BIST BURSA 192.627 -3,56 BIST DENIZLI 158.941 -4,44 BIST ISTANBUL 107.435 -4,58 BIST IZMIR 202.121 -3,54 BIST KAYSERI 441.163 -3,85 BIST KOCAELI 224.152 -1,97 BIST KONYA 82.566 -7,15 BIST TEKIRDAĞ 411.756 -5,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA