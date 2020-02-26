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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 297.749 0,53
BIST ANKARA 180.222 -0,28
BIST ANTALYA 110.572 -0,53
BIST BALIKESİR 113.628 -0,17
BIST BURSA 209.

26.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:32
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 297.749 0,53
BIST ANKARA 180.222 -0,28
BIST ANTALYA 110.572 -0,53
BIST BALIKESİR 113.628 -0,17
BIST BURSA 209.020 0,58
BIST DENIZLI 176.985 2,09
BIST ISTANBUL 116.308 -1,11
BIST IZMIR 216.468 -0,13
BIST KAYSERI 478.298 -1,55
BIST KOCAELI 238.796 0,12
BIST KONYA 94.525 -1,14
BIST TEKIRDAĞ 454.706 -1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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