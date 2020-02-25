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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 294.051 -0,54
BIST ANKARA 180.254 0,45
BIST ANTALYA 110.847 -0,35
BIST BALIKESİR 114.137 -0,09
BIST BURSA 204.

25.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:20
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 294.051 -0,54
BIST ANKARA 180.254 0,45
BIST ANTALYA 110.847 -0,35
BIST BALIKESİR 114.137 -0,09
BIST BURSA 204.888 0,66
BIST DENIZLI 172.627 0,33
BIST ISTANBUL 117.114 -0,21
BIST IZMIR 217.555 -0,07
BIST KAYSERI 476.512 -0,02
BIST KOCAELI 239.415 -0,43
BIST KONYA 93.248 0,63
BIST TEKIRDAĞ 457.965 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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