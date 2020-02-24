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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 293.133 -1,07
BIST ANKARA 178.810 -1,03
BIST ANTALYA 110.491 -0,36
BIST BALIKESİR 112.011 -0,61
BIST BURSA 201.

24.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 293.133 -1,07
BIST ANKARA 178.810 -1,03
BIST ANTALYA 110.491 -0,36
BIST BALIKESİR 112.011 -0,61
BIST BURSA 201.832 -1,99
BIST DENIZLI 171.220 0,32
BIST ISTANBUL 116.185 -2,90
BIST IZMIR 218.610 0,28
BIST KAYSERI 471.337 -3,32
BIST KOCAELI 239.012 -1,00
BIST KONYA 90.328 -2,00
BIST TEKIRDAĞ 456.906 -1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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