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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 296.090 1,26
BIST ANKARA 179.239 2,25
BIST ANTALYA 106.631 0,76
BIST BALIKESİR 111.229 0,74
BIST BURSA 205.

21.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:16
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 296.090 1,26
BIST ANKARA 179.239 2,25
BIST ANTALYA 106.631 0,76
BIST BALIKESİR 111.229 0,74
BIST BURSA 205.654 1,51
BIST DENIZLI 163.563 2,08
BIST ISTANBUL 118.910 0,03
BIST IZMIR 216.368 1,94
BIST KAYSERI 483.157 1,58
BIST KOCAELI 242.895 1,58
BIST KONYA 91.253 1,90
BIST TEKIRDAĞ 461.693 1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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