Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 299.698 -2,19
BIST ANKARA 179.427 -1,77
BIST ANTALYA 110.496 -3,50
BIST BALIKESİR 114.362 -4,15
BIST BURSA 211.
20.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|299.698
|-2,19
|BIST ANKARA
|179.427
|-1,77
|BIST ANTALYA
|110.496
|-3,50
|BIST BALIKESİR
|114.362
|-4,15
|BIST BURSA
|211.880
|-1,56
|BIST DENIZLI
|169.293
|-2,47
|BIST ISTANBUL
|122.162
|-0,81
|BIST IZMIR
|218.317
|-1,83
|BIST KAYSERI
|490.732
|-3,34
|BIST KOCAELI
|243.190
|0,07
|BIST KONYA
|93.706
|-4,13
|BIST TEKIRDAĞ
|461.786
|-3,48
Kaynak: AA