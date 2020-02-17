Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 313.197 1,65
BIST ANKARA 183.855 2,28
BIST ANTALYA 117.099 2,62
BIST BALIKESİR 128.948 2,17
BIST BURSA 219.
17.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|313.197
|1,65
|BIST ANKARA
|183.855
|2,28
|BIST ANTALYA
|117.099
|2,62
|BIST BALIKESİR
|128.948
|2,17
|BIST BURSA
|219.609
|0,27
|BIST DENIZLI
|166.524
|0,94
|BIST ISTANBUL
|124.493
|0,93
|BIST IZMIR
|224.546
|0,26
|BIST KAYSERI
|536.438
|-2,13
|BIST KOCAELI
|245.311
|1,38
|BIST KONYA
|100.837
|0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|497.918
|0,33
Kaynak: AA