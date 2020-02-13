Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 312.873 6,00
BIST ANKARA 177.814 0,96
BIST ANTALYA 115.265 0,21
BIST BALIKESİR 126.634 1,68
BIST BURSA 217.
13.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|312.873
|6,00
|BIST ANKARA
|177.814
|0,96
|BIST ANTALYA
|115.265
|0,21
|BIST BALIKESİR
|126.634
|1,68
|BIST BURSA
|217.857
|1,31
|BIST DENIZLI
|165.085
|0,86
|BIST ISTANBUL
|122.756
|0,06
|BIST IZMIR
|222.468
|0,25
|BIST KAYSERI
|544.034
|0,60
|BIST KOCAELI
|244.889
|-0,33
|BIST KONYA
|101.036
|0,46
|BIST TEKIRDAĞ
|494.299
|1,52
Kaynak: AA