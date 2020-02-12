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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 296.589 -0,38
BIST ANKARA 176.223 6,18
BIST ANTALYA 115.320 0,22
BIST BALIKESİR 122.962 -0,33
BIST BURSA 215.

12.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:30
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 296.589 -0,38
BIST ANKARA 176.223 6,18
BIST ANTALYA 115.320 0,22
BIST BALIKESİR 122.962 -0,33
BIST BURSA 215.740 0,34
BIST DENIZLI 165.520 -0,10
BIST ISTANBUL 122.854 0,90
BIST IZMIR 222.934 -0,09
BIST KAYSERI 541.272 0,20
BIST KOCAELI 244.046 1,05
BIST KONYA 101.236 0,37
BIST TEKIRDAĞ 490.002 -0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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